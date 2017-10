The Weeknd vira personagem da Marvel no quadrinho 'Starboy'

O astro pop The Weeknd anunciou uma parceria com a Marvel para transformar seu personagem Starboy em história em quadrinhos. O cantor compartilhou nas redes sociais a arte da capa do primeiro volume (veja abaixo).



Weeknd, cujo verdadeiro nome é Abel Tesfaye, lançou o projeto na Comic Con de Nova York (EUA), no sábado (7). Ele assinou autógrafos no estande da Marvel durante o evento, no Javits Center.

Starboy é o personagem criado para o álbum mais recente do cantor. O disco homônimo saiu no ano passado e tem os singles "Party monster" e "I feel it coming", além da música título, uma colaboração com a dupla Daft Punk.

Weeknd não revelou quando será publicado o primeiro volume do quadrinho. De acordo com a revista "Entertainment Weekly", o lançamento ficará para 2018.

A Marvel anunciou em março uma colaboração de quadrinhos com a banda The Black Eyed Peas no projeto "Masters of the sun - The zombie chronicles", uma história sobre um alien que ataca Los Angeles e transforma seus moradores em mortos-vivos. Outros músicos, como Justin Bieber, Lady Gaga e Kiss, também já foram retratados como quadrinhos.

