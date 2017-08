The Walking Dead coloca Negan contra todo mundo no trailer da 8ª temporada

A espera ainda não acabou para os fãs de The Walking Dead, mas agora já dá para curar um pouco a ansiedade: o trailer da 8ª temporada já está entre nós! O trailer foi divulgado na Comic-Con Internacional de San Diego nesta sexta-feira, durante o painel dedicado à série na famosa convenção. O vídeo surpreende (e muito) pelo tom calmo que apresenta em grande parte de sua duração, dedicando-se individualmente a cada um dos personagens.



Mas além dos muitos e explosivos momentos de ação, o que realmente choca no trailer é a cena 'pós-crédito', que mostra Rick, barbudo, deitado em uma cama de hospital, numa cena que remete ao momento em que acordou do coma na primeira temporada.

Confira o novo trailer da série.





Cena do novo trailer da 8ª temporada. Foto: Adoro Cinema

A 8ª temporada de The Walking Dead estreia no dia 22 de outubro, e vale lembrar: no Brasil, a série é exibida pelo canal Fox, simultaneamente aos EUA.

