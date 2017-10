Terry Crews revela que sofreu assédio sexual de produtor de Hollywood

Depois da revelação dos abusos sexuais cometidos por Harvey Weinstein, mais um grande nome de Hollywood resolveu falar sobre o assunto. Dessa vez, Terry Crews contou sobre um caso pessoal em que sofreu assédio.

O ator usou o perfil pessoal no Twitter para falar sobre a situação, que ocorreu em uma festa em Los Angeles. "Essa coisa toda com Harvey Weinstein está me dando stress pós-traumático. Por quê? Porque eu passei por algo assim! Minha esposa e eu estávamos em uma festa em Hollywood no ano passado quando um executivo veio me simplesmente agarrou meus órgãos sexuais", escreveu Crews.

"Eu pulei e gritei ‘O que você está fazendo?’. Minha mulher viu e olhou para ele como se ele fosse louco. O idiota só ficou lá sorrindo. Eu ia acabar com a raça dele ali mesmo, mas pensei duas vezes e sabia o que iam pensar. ‘Homem negro enorme bate em executivo importante de Hollywood’ seriam as manchetes no dia seguinte. Só que eu provavelmente não poderia lê-las, pois estaria na cadeia. Então nós simplesmente fomos embora da festa”, disse.

“Ele me ligou no dia seguinte para se desculpar, mas nunca disse o motivo de fazer aquilo aquilo. Eu decidi deixar para lá porque não queria perder minha carreira – é o que acontece quando o abusador está em uma posição de poder. Eu entendo e simpatizo com as mulheres que não falam nada por tanto tempo, mas Hollywood não é o único lugar em que isso acontece, e Harvey Weinstein não é o único predador no mundo. Espero que, ao ter contado essa história, eu o faça desistir desse tipo de coisa no futuro”, finalizou o ator.

O caso Weinstein

Harvey Weinstein é um dos mais famosos produtores de Hollywood e acabou demitido da própria empresa, que não compactou com os abusos sexuais denunciados. A companhia soltou um comunicado oficial dizendo que "Os diretores da The Weinstein Company (...) determinam e informaram a Harvey Weinstein que seu vínculo de trabalho com a The Weinstein Company foi encerrado, de forma imediata".

O produtor pediu desculpas: “Entendo que a forma como me comportei com colegas no passado causou muita dor e sinceramente me desculpo por isso. Enquanto tento ser melhor, sei que tenho um longo caminho a percorrer. Esse é meu compromisso. Minha jornada agora será aprender sobre mim mesmo e vencer meus demônios”.

Omelete