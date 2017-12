Taylor Swift lidera a lista 'Billboard 200' pela 3ª semana com 'Reputation'

A cantora americana Taylor Swift manteve nesta segunda-feira (4) o trono no topo da parada semanal de discos dos Estados Unidos, a "Billboard 200", pela terceira semana consecutiva.



O álbum "Reputation" vendeu mais 147 mil unidades na semana terminando em 30 de novembro, de acordo com dados da Nielsen Music.

Em segundo lugar ficou o álbum festivo do grupo vocal Pentatonix, "A Pentatonix Christmas". Completou o pódio o mais recente lamaçamento do cantor britânico Sam Smith, "The thrill of it all", se manteve firme na terceira posição.



Foto: Alexandre Durão/G1

A única novidade no ranking de dez discos da "Billboard" nesta semana foi o álbum colaborativo dos rappers Jadakiss e Fabolous, "Friday on Elm Street", estreando na décima colocação.

A parada "Billboard 200" contabiliza vendas de discos, vendas de músicas (dez músicas equivalem a um disco) e streaming (1,5 mil repetições equivalem a um disco).

Na parada de músicas digitais, que avalia vendas online de singles, a canção de amor "Perfect", de Ed Sheeran, subiu da terceira para a primeira colocação com quase 60 mil cópias vendidas.

O cantor lançou uma nova versão de "Perfect" no primeiro dia de dezembro, na qual ele faz um dueto com Beyoncé.

Nesta segunda, a canção estava no topo do iTunes dos EUA e tinha sido vista 22 milhões de vezes no YouTube.

G1