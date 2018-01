Tatá Werneck, noiva de Rafael Vitti, mostra aliança em estreia de novela

Tatá Werneck, após anunciar seu noivado com Rafael Vitti ao participar do "Encontro com Fátima Bernardes", posou com a aliança na estreia da novela "Deus Salve o Rei", em sala de cinema do Shopping Jardim Sul, em São Paulo.

O primeiro capítulo da trama, destaque nos trends topics do Twitter, foi transmitido aos fãs nas salas do cinemas UCI. A intérprete da princesa Lucrécia foi acompanhada por seu par romântico cênico, Johnny Massaro, e optou por um look decotado branco.



Tatá Verneck exibe aliança em estreia da novela Deus Salve o Rei (Foto: Divulgação/Leo Franco)

