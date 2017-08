Sonic Mania, a aposta da Sega na nostalgia

Um novo Sonic chega ao mercado nesta terça-feira. Depois de reformular e relançar o clássico Sonic The Hedgehog para mobile no início deste ano, a empresa japonesa Sega volta a apostar na nostalgia dos jogadores com Sonic Mania. O game segue o estilo dos jogos originais, em 2D e de plataforma, e traz Sonic, Tails e Knuckles como personagens controláveis.

A novidade foi anunciada pela primeira vez durante a Comic Con de San Diego em 2016, com lançamento originalmente planejado para os primeiros meses de 2017. Sonic Mania chega para Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Dia 29 deste mês, será lançado para PC. Uma edição de colecionador contará com código para download do jogo, uma estátua do Sonic de aproximadamente 30 centímetros e um cartucho com um anel dourado.



Imagem de divulgação da pré-ordem da edição de colecionador. Foto: Divulgação

Com forte apelo saudosista, o game resgata diversas fases antigas e bem conhecida dos jogadores, como a Green Hill Zone (presente também em outros jogos da série). O excesso de estágios “reciclados”, aliás, tem sido um dos pontos criticados de Sonic Mania – até a fase bônus é a antiga conhecida esfera 3D.



Apesar disso, o comentário geral é que tais problemas não ofuscam as qualidades do game. Sonic Mania foi elogiado por conseguir capturar com maestria as lembranças das obras originais, mas trazendo conhecimentos de design e jogabilidade que separam em 23 anos o primeiro e o último lançamento. Um jogo feito de fãs para fãs.



