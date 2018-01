Simone & Simaria e Alok misturam feminejo e eletrônico

Parece que Simone & Simaria querem repetir o sucesso de " Loka", que dominou as rádios no começo de 2017. Afinal, a dupla acaba de lançar mais uma música irresistível e com a cara do verão. Desta vez, as divas do feminejo se unem ao DJ Alok para colocar todo mundo pra dançar ao som de " Paga de Solteiro Feliz ".

O clipe de "Paga de Solteiro Feliz" será lançado ainda nesta sexta-feira (05), durante a participação de Simone & Simaria no "Encontro com Fátima Bernardes", da Globo.

E, para delírio dos fãs de youtubers, ninguém menos que Whindersson Nunes será a estrela do vídeo! O cara irá aparecer acompanhado da cantora e sua noiva Luisa Sonza . Vários trechinhos já foram divulgados nas redes sociais e, pelo jeito, vem superprodução por aí!





Foto: Instagram Simone e Simaria



Terra