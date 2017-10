Shakira e Gerard Piqué estão separados, diz site

O site espanhol Cotilleo noticiou que Shakira e Gerard Piqué estão se separando. De acordo com a publicação, a cantora colombiana já deixou a casa da família em Barcelona. Nenhum dos dois comentou a notícia até agora.



Shakira e Gerard Piqué com os filhos Milan e Sasha (Reprodução/Instagram)



A última vez em que Shakira e Piqué foram vistos em público foi no aniversário do jogador Lionel Messi, na Argentina, em junho. De acordo com o site, os dois querem manter um ambiente seguro para os filhos, Milan (de 4 anos) e Sasha (de 2 anos).

Veja