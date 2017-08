Série sucesso dos anos 90 pode voltar ao ar, segundo ator

Sucesso nos anos 1990, os fãs de Um Maluco no Pedaço podem se animar com as novidades! O ator que interpretou Jazz na série, Jeffrey Allen, revelou que há negociações em andamento para a produção voltar.



A série que foi um grande sucesso nos anos 90, recentemente ainda era exibida pelo SBT. Foto: Divulgação

"Tiveram algumas conversas com pessoas sobre fazer algo. Eu acho que seria legal se eles fizessem isso", disse o DJ. "É uma bênção poder fazer parte de algo que as pessoas ainda lembram e gostam. Você não pode ir contra isso".

Em março, o elenco se reuniu para um jantar após 20 anos do final da série. Will Smith encontrou Tatyana Ali, a Ashley; Karyn Parsons, a Hilary; Daphne Maxwell Reid, a segunda atriz que interpretou a tia Vivian e Joseph Marcell, que interpretou o mordomo Geoffrey. James Avery, o tio Phil, morreu em dezembro de 2013 por complicações após operar o coração.

Alfonso Ribeiro, que interpretava Carlton, também compartilhou uma foto do momento em seu Instagram com o pessoal bem juntinho. "Sempre incrível passar uma tarde com a minha família de 'Um Maluco'. Desejando que James Avery estivesse aqui com a gente para que estivesse completa", escreveu o ator.



Foto publicada pelo ator Will Smith trouxe uma esperança para os fãs do possível retorno da série. Foto: Divulgação/Instagram

