Série interrompe filmagens devido a incêndios florestais na Califórnia

As filmagens da segunda temporada de 13 Reasons Why foram interrompidas por causa dos incêndios florestais que têm acontecido na região norte da Califórnia, onde a série é gravada. De acordo com o Deadline, a produção só será retomada no domingo, já que equipe manteve folgas anteriormente programadas para sexta-feira e sábado.

Tendo em vista que muitos membros do elenco e da equipe de produção residem ou têm famílias na área atingida pelo incêndios, eles puderam voltar para casa para ficar com seus familiares. Brian Yorkey, produtor da atração, revelou que, apesar do primeiro ano ter encerrado o ciclo das fitas de Hannah, a história da jovem que cometeu suicídio não está acabada e que ela estará de volta na nova fase - saiba mais.

Ainda não há previsão de estreia para os capítulos inéditos de 13 Reasons Why. Primeira temporada completa está disponível na Netflix.

Omelete