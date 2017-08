Sai Ticiana Villas Boas e entra Carol Fiorentino no comando da terceira temporada do “Bake Off Brasil", que estreia neste sábado (12), às 21h30, no SBT. Fernando Pelégio, diretor de planejamento artístico e criação da emissora, disse que Carol é uma aposta do SBT e que ela se sairá bem à frente do programa, mas que o SBT não espera a mesma audiência das primeiras duas temporadas.

Carol Fiorentino estreia como apresentadora da nova temporada do "Bake Off Brasil" (Foto: Imagem: Divulgação/SBT)

“A expectativa é grande, no ano passado atingimos 9 pontos, mas sabemos que não vamos repetir a mesma audiência por uma série de fatores, por exemplo, a novela das nove da Globo era outra ("Velho Chico"), ano passado teve Olimpíadas, e tem o fator do SBT não ser exibido nas operadoras (Sky e Net). Claro que queremos a vice-liderança, estamos confiantes, queremos os nove pontos ou mais, mas sabemos que o cenário é outro”, disse Pelégio em conversa com o UOL.

Carol Fiorentino era jurada da competição nas outras edições e tem a missão de substituir Ticiana, que pediu afastamento da emissora após o escândalo envolvendo o marido, o empresário Joesley Batista, na Operação Lava Jato. “A Ticiana deixou um legado e as portas do SBT estão abertas para ela. A Carol entende muito de confeitaria e de 'Bake Off'. Vai surpreender”, afirma o diretor.

No lançamento do programa nesta semana, Carol disse que recebeu com muito carinho o convite do SBT e ficou lisonjeada. E lamentou a saída de Ticiana Villas Boas: “Fiquei muito chateada, a Tici sempre foi muito carinhosa comigo, me ajudou muito. Ela sempre estará presente”.

"BBQ" terá 'xixi ao vivo’ e cão "vidente"

Comandado por Chris Flores, a nova temporada do “BBQ Brasil – Churrasco na Brasa”, também estreia neste sábado, às 18h30, no SBT. E vai exibir episódios curiosos. Em um dos programas, um participante parou no meio do churrasco durante a gravação para fazer xixi no muro do local onde ocorria a gravação. E detalhe: na frente da apresentadora e dos jurados.

“Ele parou, fez xixi, passou uma aguinha só na mão e voltou para fazer comida. Levou muita bronca. Onde já se viu fazer isso? E durante o programa!”, contou Chris. O “BBQ” também terá um cachorro de estimação batizado de Macumbinha.

Chris explica que o animal circula pelos bastidores e sempre faz xixi próximo de algum participante que logo em seguida é eliminado do programa: “É um cachorro do proprietário do dono do haras em onde a gente grava. Ele se Wagner, mas demos o apelido de Macumbinha. Ele vai perto da estação de trabalho da churrasqueira onde os participantes estão trabalhando e faz xixi perto de algum. E quando isso acontece, o participante acaba deixando a competição. Damos muita risada”.

A nova temporada do reality gastronômico também promete momentos emocionantes. Segundo a apresentadora, uma das histórias mais marcantes é de uma competidora homossexual que não era aceita pelo pai, que trabalhava como churrasqueiro, e faleceu. “Ela começou a fazer churrasco por causa do pai e entrou para o programa para homenageá-lo. E manda muito bem. É uma história incrível que eu quero que as pessoas conheçam e tenho certeza que a menina vai fazer sucesso na profissão”, diz Cris.

No primeiro episódio do “BBQ”, os competidores terão que fazer um churrasco no Corpo de Bombeiros e a cada toque de sirene serão obrigados a entregar uma refeição diferente. Para completar o episódio, os azarados do dia precisarão mostrar suas habilidades com carnes de segunda na Prova de Fogo.

Chris adianta que quem venceu a prova não foi o grupo que fez o melhor churrasco, de acordo com os jurados: “Eles perguntaram para um dos bombeiros qual ponto da carne que eles preferiam. Tecnicamente o churrasco deste grupo não era o melhor, mas eles ganharam a prova porque agradaram quem iria comer. Churrasco é isso”, diz Cris, que contou que tem aprendido muito a cozinhar com os participantes.

