Sem ‘Star Wars’, começa hoje a Comic-Con San Diego 2017

Mais importante convenção de cultura pop dos Estados Unidos, a Comic-Con 2017 abre suas portas oficialmente na quinta (20), em San Diego, na Califórnia. Em sua 48ª edição, que vai até o domingo (23), o evento traz alguns dos principais lançamentos dos estúdios, emissoras e plataformas de streaming para o segundo semestre e o início do ano que vem. Entre as ausências, estão as atrações do grupo Disney, que realizou na semana passada, na vizinha Anaheim, a sua própria prévia na D23 Expo, incluindo novidades sobre "Star Wars: Os últimos Jedi" -- os únicos painéis sobre a franquia são sobre a base de fãs ou a música e efeitos especiais dos filmes.

Nascida em 1970, no subsolo de um hotel de San Diego, a Comic-Con cresceu e extrapolou os limites de seu alcance inicial, o público de quadrinhos, a ponto de se transformar num gigante que recebe em média 130 mil pessoas por ano. Em razão disso, editoras como a alternativa Miles High, tradicional participante, decidiu cancelar sua presença nesta e em futuras edições. Ainda assim, nerds -- ou geeks, dependendo da geração -- de todo o mundo voltam a atenção para a segunda cidade mais importante da Califórnia nesta época do ano.

No fim de junho, a organização do evento assinou um acordo com o prefeito e os principais hotéis de San Diego para mantê-lo onde está, no Centro de Convenções municipal, até 2021. Ameaçado de ter que mudar para as vizinhas de Anaheim ou Las Vegas, a convenção tem sofrido com ausências de importantes. Com o acordo, as comemorações do cinquentenário, em 2019, estão garantidas na cidade.

A seguir, uma lista com os melhores painéis a cada dia do evento, com os horários ajustados para o fuso brasileiro:

Quinta (20)

15h - 20th Century Fox – Depois de não dar as caras no ano passado, o estúdio confirmou participação de última hora e ainda não confirmou o que vai mostrar. Suspeita-se que novidades sobre suas principais produções: “Kingsman: O círculo dourado”, "Deadpool 2", "X-Men: Fênix Negra" e "Novos Mutantes".

19:15h - Netflix - A plataforma de streaming apresenta duas apostas no longa-metragem, "Bright", de David Ayer, e "Deathnote", de Adam Wingard. Do primeiro, estarão presentes o diretor e os atores Will Smith e Joel Edgerton. Do segundo, inspirado em mangá de mesmo nome, virão o diretor e parte do elenco.

21h - "Legion" - A série da FX, que faz parte do universo X-Men, reúne elenco e produtores discutem sucesso da primeira temporada e falar sobre o futuro. Os atores Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza, Jean Smart, Bill Irwin, Jeremie Harris e Amber Midthunder marcam presença.

Sexta (21)

15h15 - "The Walking Dead” – A AMC, que produz a série, confirmou que Andrew Lincoln (Rick Grimes), Norman Reedus (Daryl Dixon) e Jeffrey Dean Morgan (Negan) estarão presentes, assim como o criador, Robert Kirkman. O primeiro trailer da oitava temporada, que estreia em 22 de outubro, será mostrado durante o painel.

17h30 - "Game of Thrones" – Pela primeira vez no evento, a HBO traz Sophie Turner, Alfie Allen, Jacob Anderson, John Bradley, Gwendoline Christie, Liam Cunningham, Nathalie Emmanuel, Conleth Hill e Isaac Hampstead-Wright para falar sobre a sétima temporada, que começou no domingo passado, e o encerramento da série.

21h15 – “Os defensores" – O presidente da Marvel TV, Jeph Loeb, e o elenco da série co-produzida pela Netflix falam sobre o que esperar do grupo que reúne os heróis Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Daredevil. Não por acaso, todos eles têm seus próprios programas na plataforma de streaming.

Sábado (22)

15h30 - Warner – Harrison Ford e Steven Spielberg são as estrelas do painel que reúne as novidades do estúdio. Com destaque para "Jogador número 1", de Spielberg; "Blade Runner 2049", de Denis Villeneuve, com Ford de volta ao papel de Rick Deckard; "Liga da Justiça", de Zack Snyder, e "Aquaman", de James Wan.

21h - "Star Trek: Discovery" - Novidades sobre a série e o futuro da franquia no cinema. Com moderação de Rainn Wilson, participam os atores Sonequa Martin-Green, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif, Mary Wiseman, Anthony Rapp e James Frain, além dos produtores-executivos Alex Kurtzman, Gretchen J. Berg, Aaron Harberts, Heather Kadin e Akiva Goldsman.

19h - "Stranger Things" – Pela primeira vez na Comic-Con, o sucesso da Netflix reúne elenco e criadores para mostrar cenas da segunda temporada e responder perguntas dos fãs, que começa com a volta de Will (Noah Schnapp) para um mundo que ele não reconhece mais como seu. A estreia está marcada para 27 de outubro, na plataforma de streaming.

21:30h – Marvel Studios – O produtor Kevin Feige e convidados especiais apresentam uma prévia do que há de novo no universo cinematográfico da Marvel. Entre as possibilidades, cenas inéditas de "Pantera Negra", a revelação do uniforme do Capitão Marvel e detalhes do novo "Vingadores: Guerra Infinita" e de "Thor: Ragnarok".

Domingo (23)

14h30 - "Supernatural" – Elenco e produtores respondem perguntas do público e falam sobre a décima terceira temporada da série da Warner

16h - “Doctor Who” – Peter Capaldi (o Doutor), Pearl Mackie (Bill), Matt Lucas (Nardole), Michelle Gomez (Missy), o ator e roteirista Mark Gatiss (Sherlock) e o criador Steven Moffat (Sherlock) falam sobre o especial de Natal. O programa marca a despedida de Capaldi do papel, que será substituído por Jodie Whittaker - espera-se a presença dela.

16h – Aniversário de 60 anos da Hanna-Barbera – O painel comemorativo reúne artistas e roteiristas que trabalhara no lendário estúdio de animação que criou, entre outros programas, "Os Flintstones", "Johnny Quest", "Os Jetsons" e "Magula, o gorila": Alan Burnett ("Os Smurfs"), Spike Brandt ("Tom & Jerry"), Tony Cervone ("Scooby-Doo!"), o historiador Jerry Beck.

