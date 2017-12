Selena Gomez confirma fim de gravações da 2ª temporada de '13 Reasons Why'

Chegou ao fim a produção da segunda temporada da aclamada série 13 Reasons Why, que tem como produtora executiva a cantora Selena Gomez. A atriz postou fotos e vídeos em uma festa para a equipe na segunda-feira (11).

Selena é a produtora executiva da série. Foto: Reprodução/Instagram

Exibida na Netflix, a série conta a história de Hannah Baker (Katherine Langford), uma adolescente que comete suicídio e grava fitas cassetes explicando as razões pelas quais ela deu fim à sua vida. A produção também aborda o bullying, assédio moral e sexual.

Em um post emocionado, Selena agradeceu ao elenco da produção, que tem previsão de estreia para 2018. "E esse ano termina com outra jornada com '13 Reasons Why' - 2ª temporada está a caminho. Para todas as pessoas envolvidas nesse projeto, obrigada por voltarem. Bom ou ruim nós estamos comprometidos a sugerir conversas difíceis, que contem a história que pode começar a mudança", escreveu a produtora em uma foto da festa de encerramento.

Selena também postou uma foto com Katherine, a parabenizando pela indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz de Série de Drama. "E para essa maravilhosa e gentil moça. Você incorpora essa personagem com tanta força e delicicadeza. Eu estou tão orgulhosa de você ter sido reconhecida por ter feito só isso! INDICADA AO GLOBO DE OURO. As mulheres estão brilhando", comemorou.

