Secult divulga edital de seleção e produção de filmes piauienses

O primeiro edital de seleção de projetos audiovisuais no Piauí, foi divulgado, ao todo serão investidos R$ 6 milhões através de apoio cultural e financeiro para produção de curtas e longas metragens. Os filmes devem ser inéditos e serão aceitos projetos dos gêneros de ficção, animação e documentário. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 15 de outubro.

O edital visa apoiar projetos independentes de obras audiovisuais, com relevância artística e cultural através de conceito, conteúdo e capacidade de preencher lacunas sociais, culturais e históricas. Os interessados devem enviar material via Correios, destinado à Secretaria de Estado de Cultura (Secult), contendo ficha de inscrição, formulário do projeto, declaração de participação, currículo do diretor, dossiê com clipping, planilha de custos, roteiro cinematográfico e documentos de coprodução.

Os recursos são oriundos do Governo Federal, através do Fundo Setorial do Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e do Tesouro Estadual, através do Programa de Trabalho – Democratização e Difusão das Artes Criativas e da Cultura Piauiense. Serão selecionados 12 projetos de filmes para financiamento.

A seleção dos projetos será feita por uma comissão julgadora formada por três membros, com notório conhecimento na área. Será analisada a relevância dos temas propostos, além da técnica e compatibilidade entre o orçamento e o roteiro da obra escrita.

Na última segunda-feira (07) o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou o investimento do Ministério da Cultura (MinC) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Fundo Setorial Audiovisual (FSA), de R$ 94 milhões para produtoras e programadoras de conteúdo para a televisão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses recursos visam o desenvolvimento regional e a descentralização das políticas de incentivo à produção cultural diversa do país.

Confira aqui o edital para participar da seleção.



Da redação