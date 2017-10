SBT explica bebida alcoólica em caneca de Maisa Silva: 'Do convidado anterior'

Danilo Gentili causou alvoroço por trollar Maisa Silva no "The Noite", quando a atriz foi surpreendida com vodka no lugar de água em sua caneca e fez cara feia ao tomar a bebida alcoólica. Em seguida, a jovem de 15 anos cuspiu o líquido e falou: "Eu senti gosto de álcool. Não tô acreditando que isso aconteceu nessa emissora que eu estou desde pequenininha". O apresentador, então, disse que se confundiu e até pediu desculpas. "Ah, desculpa Maisa. Eu coloquei um pouquinho de vodka. Traz uma água só para Maisa, deixa essa pra mim", disse, bem-humorado.

EMISSORA ESCLARECE BEBIDA EM COPO DE ATRIZ

Procurada pelo Purepeople, a assessoria de imprensa do SBT se pronunciou sobre o ocorrido, nesta quarta-feira (11). "Ocorreu um engano por parte da produção, que esqueceu de tirar a caneca do convidado anterior. Danilo, por sua vez, apenas quis brincar com a situação. Porém não é verdade que ele tenha oferecido a bebida para a atriz", explicou a emissora, processada pelo Ministério Público por incidentecom Maisa e Dudu Camargo, cuja multa é de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, referentes a dois episódios transmitidos pelo canal.

MAISA USA REDE SOCIAL DE FORMA CONSCIENTE

Conhecida por seu jeito sincero, Maisa disse que tem cuidado com o que posta nas redes sociais, onde já aconselhou fãs sobre carreira artística. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, a cantora tem consciência que o seu público é infantil e adolescente. "O SBT nunca me privou ou me obrigou a postar nada. Eu sempre tive liberdade nas minhas redes sociais. Eu tenho consciência que o meu público é infantil e adolescente. Eu sei que estou formando opinião. Eu sei que um post influência a vida dessas pessoas. Por isso eu tento fazer as minhas postagens de forma muito consciente", falou a ex-apresentadora do "Sábado Animado", envolvida em uma polêmica com Dudu Camargo, na coletiva dos 20 anos de Teleton, maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), que vai ao ar nos dias 27 e 28 de outubro.

