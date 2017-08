Sasha Pieterse virá ao Brasil em fevereiro

Sasha Pieterse, atriz que deu vida à personagem Alison DiLaurentis, na série Pretty Little Liars, estará em solo brasileiro em fevereiro no ano que vem para se encontrar com os fãs no evento Pretty Little Weekend, em São Paulo e no Rio de Janeiro.Outros atores da série já vieram ao Brasil para ter esse contato mais próximo com os fãs, sendo eles Lucy Hale, Taylor Blackburn e Troian Bellisario, nos anos anteriores.





Após 7 anos a série acabou em 2017, com sua sétima temporada. Foto: Divulgação

No dia 24 de fevereiro, a atriz estará na cidade paulista, e no dia seguinte, no Rio, com os preços dos ingressos para entrada no evento e foto com a Sasha, variando entre R$180,00 e R$1420,00, disponíveis no site do Ingresso Rápido e nos pontos de venda.



Terra