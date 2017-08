Sasha Meneghel acorda animada para celebrar aniversário com homenagens

Nesta sexta-feira (28), Sasha Meneghel faz aniversário e a jovem não poderia estar mais feliz! Ela compartilhou um vídeo no Insta Stories em que aparece com seus cachorros e uma amiga em Nova York.

"Bom dia", ela grita, enquanto deita no chão para receber no rosto os beijos dos seus bichinhos. A amiga também grita e Sasha está com o maior sorrisão! No início da semana, ela estava em St. Tropez ao lado de Sabrina Sato e Bruna Marquezine.

Sasha recebeu a homenagem da melhor amiga, Luma Antunes, e da mãe, Xuxa Meneghel, nas redes sociais. "Feliz aniversário, minha irmãzinha linda! Esse é um dos poucos aniversários que não vamos passar juntas, mas pode ter certeza que estarei ai de coração te mandando toda a energia que você precisar pra aproveitar esse dia! Eu não tenho palavras para desejar tudo que você merece e te agradecer por tudo que passamos juntas", escreveu Luma Antunes.

Xuxa publicou vários vídeos emocionantes no Instagram nesta sexta-feira (28). "Que você seja sempre feliz... Sua felicidade é a minha... Amo amar você. Dizer que eu te amo é mto pouco perto de todos os sentimentos lindos que eu tenho por você.... Meu orgulho, meu anjo, meu presente de Deus... Devo ser realmente um ser especial, pois gerei você e se não era, agora sou, por sua causa. Te amo, te amo infinitamente", escreveu a apresentadora.

Filha da eterna "rainha dos baixinhos" com o então empresário (e hoje também ator) Luciano Szafir veio ao mundo em 1998 e até hoje encanta com sua graciosidade e beleza.

