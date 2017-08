Sandy explica nova bronca em fãs e pede privacidade

Sandy voltou a ser alvo de polêmicas após usar as redes sociais para dar uma nova bronca nos fãs pedindo privacidade. Vários internautas criticaram a postura da cantora, e ela resolveu esclarecer o episódio que aconteceu no último domingo, quando, segundo a artista, alguns fãs tentaram filmá-la enquanto ela estava dentro do camarim.

"Querido hater. Será que é complicado entender que eu estava dentro do meu camarim fechado, no meu momento de privacidade, a que todos têm direito, jantando? Eu poderia estar trocando de roupa! As pessoas subiram numa carreta, esticaram as mãos com os celulares pra cima para alcançarem o vitrô, que era bem alto. Sério mesmo que isso é tolerável, só porque tenho uma profissão 'pública' (e não uma vida pública - e aí está a grande diferença que as pessoas parecem não entender)? Fala sério, minha gente", rebateu a irmã de Junior no Instagram.

Entenda o caso

Num post feito no Twitter no último domingo, Sandy mandou um recado para quem tentou filmar o camarim sem a sua autorização. "Só um recado básico: filmar através do vitrô do camarim sem a autorização de quem está dentro dele é crime, tá? Fica a dica. E fotografar também. Mais noção, por favor", escreveu ela no microblog, sem dar muitos detalhes do que aconteceu.

Sandy dá nova bronca em fãs Sandy dá nova bronca em fãs Foto: Reprodução/Twitter

No fim de junho, a cantora se envolveu numa polêmica ao chamar a atenção de um fã que fez uma homenagem ao aniversário do filho dela, Theo, de 3 anos, usando no post fotos da criança.

"Você sabe que eu não gosto que publiquem fotos do meu filho. Por favor, apague esse post. Obrigada", pediu Sandy, através de um recado deixado na rede social do dono do post no Instagram.

O rapaz, no entanto, tentou se justificar, afirmando que pegou imagens que já saíram na mídia e também no programa "Tamanho família", quando ela participou, em outubro do ano passado. Na atração comandada por Marcio Garcia, foram exibidas algumas imagens de Theo, cedidas pelo pai, Lucas Lima, que trabalha no programa.

"Poxa vida. Sério mesmo? Fiz com tanto carinho e amor que tenho por você e toda a sua família. Cuidei para pegar somente fotos que já saíram na mídia, e a maioria no 'Tamanho família', que saiu na TV e tal...", justificou o fã após a "bronca" que levou da artista.

Post da fã no instagram

Extra