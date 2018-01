Salário de Mark Wahlberg teria sido maior que o de Michelle Williams

A produção de Todo o Dinheiro do Mundo acaba de se envolver em mais uma polêmica. Todo mundo sabe que o diretor Ridley Scott decidiu cortar Kevin Spacey do filme, após o ex-astro de House of Cards ser acusado de diversas tentativas de abuso sexual. Então, Christopher Plummer foi escalado para o projeto e uma série de refilmagens foram necessárias, num período de 9 dias durante o feriado norte-americano de Ação de Graças.

Informações iniciais apontavam que os co-protagonistas aceitaram participar das novas gravações de bom grado, sem exigir seus grandes salários novamente. Porém, fontes do USA Today apontam que Mark Wahlberg recebeu US$ 1.5 milhão para o trabalho, enquanto Michelle Williams ganhou menos de mil dólares para a mesma função - sem saber do acordo feito pelo ator. Para piorar (ainda mais) a situação, ambos são representados pela mesma agência, William Morris Endeavor, o que prova a desigualdade de gênero presente em Hollywood.

Indicada ao Globo de Ouro por sua performance em All The Money in The World (título original), Williams falou com o USA Today, anteriormente, sobre seu retorno para o set de filmagens: "Eu faria qualquer coisa, a qualquer hora. E eles podem ter meu salário, meu feriado, tudo que precisem. Pois eu aprecio o grande esforço que está sendo depositado nessa situação."

Tal notícia já causou revolta em diversos nomes de Hollywood, que expressaram suas opiniões nas redes sociais. Jessica Chastain fez um apelo: "Por favor, veja a performance de Michelle em Todo o Dinheiro do Mundo . Ela é uma brilhante indicada ao Oscar e vencedora do Globo de Ouro. Ela está nessa indústria há mais de 20 anos. Ela merece mais que 1% do salário de seu colega homem."

Terra