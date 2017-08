Saiba quem é a nova namorada de Chico Buarque

Chico Buarque de Hollanda está namorando há três meses Caroline Proner, professora de Direitos Humanos da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O UOL apurou que os dois se conhecem há muito tempo, mas só se aproximaram em março passado, quando o cantor e compositor de 73 anos começou a participar dos encontros com intelectuais para lançarem o manifesto em favor da pré-candidatura de Lula à Presidência da República em 2018.

Carol é curitibana, tem 42 anos e é mãe de dois jovens: Francisco, de 17, e Bárbara, de 16. Ela foi casada com o também advogado Wilson Ramos Filho, o Xixo. No início deste ano, eles se separaram.

Professora firme e exigente com os alunos, ela é descrita pelos mais próximas como uma mulher de opiniões fortes. Gosta de dar entrevista quando o assunto tem a ver com suas especializações na área do Direito, mas detesta falar sobre vida pessoal. Gosta de música e toca alguns instrumentos como violão e flauta. Em um grupo de amigos no WhatsApp, ela negou ser a musa inspiradora de Chico na nova canção, “Tua Cantiga”.

Chico Buarque foi casado com Marieta Severo por 33 anos, com quem tem três filhas, a separação aconteceu em 1999. O último relacionamento assumido do cantor foi com a cantora Thais Gulin, de 37, com quem namorou cerca de cinco anos. Sempre discretos, eles teriam colocado um ponto final na relação no ano passado.

