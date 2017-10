Rouge volta aos palcos com mega produção no Rio de Janeiro

Rouge teve uma volta triunfal na Festa Chá da Alice, na madrugada deste sábado (14), no Rio de Janeiro. A banda, que terminou no fim de 2005, retornou ao palco da casa de espetáculos Vivo Rio com duas apresentações esgotadas, um mês antes do evento. No show de estreia da turnê de 15 anos do grupo - formado em 2002, no reality show Popstar, do SBT - as integrantes não contiveram a emoção e se emocionaram junto com o público.

"Nós não sabíamos o que ia acontecer quando entrássemos aqui. E vou falar para vocês está sendo muito difícil. Estou muito feliz em ver esse amor enorme de vocês. Parece que estamos voltando no tempo. Que alegria", declarou Aline Wirley, na parte acústica do espetáculo, que contou com uma produção - feita por Pablo Falcão - digna de divas internacionais, com painéis de led, elevadores, escadas e muitas trocas de figurino.



Rouge (Foto: Marcello Sá Barretto/AgNews)



"Aconteceu muita evolução em todas nós: no corpo, no movimento, no emocional. Essa realidade, do que Rouge representa: a negra, a gordinha, a mestiça... Temos muito orgulho disso. E é um privilégio atingir tanta gente. Estamos no olho do furacão de novo, nos espelhando e nos apoiando muito uma na outra", enfatizou Aline. "A gente é o que é e chegar aqui, 15 anos depois, e o pessoal se identificar com o que a gente é, é incrível. São muitas histórias ligadas à nossa história", completou Fantine.

O repertório contou com todos os sucessos da girl band como: "Ragatanga", "Beijo Molhado", "Popstar", "Não dá para Resistir", "Brilha la Luna", "Nunca Deixe de Sonhar", "Sem Você", "Blá Blá Blá", "Vem, Habib", "Vem Cair na Zueira", "Um Anjo Veio me Falar", "Vamos Mudar o Mundo" e "Olha Só", que arrancou lágrimas das cantoras e dos fãs. O ator Igor Rikli foi prestigiar a mulher, Aline. Roger Gobeth, Thaís Belchior, Agatha Moreira também marcaram presença.

Quem