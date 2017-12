Ringo Starr é condecorado como cavaleiro da rainha Elizabeth

O ex-baterista dos Beatles Ringo Starr foi nomeado cavaleiro britânico na lista de honras de Ano Novo da rainha Elizabeth, juntamente com Barry Gibb, dos Bee Gees, e o autor Michael Morpurgo. A dançarina de balé Darcey Bussell se tornou uma dama.

Ringo, de 77 anos, cujo nome real é Richard Starkey, se juntou aos Beatles como baterista em substituição a Pete Best em 1962 e em algumas canções foi o vocalista principal, como "Yellow Submarine" e "With a Little Help from my Friends".

Ele entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll como um Beatle em 1988 e novamente em 2015 por sua carreira solo depois que o grupo se separou.



Foto: Reprodução/Instagram

Gibb, de 71 anos, é o músico britânico que co-fundou os Bee Gees com seus irmãos Robin e Maurice e passou a gravar uma série de clássicos pop, incluindo "Stayin 'Alive" e "Night Fever" do filme "Os Embalos de Sábado à Noite".

O autor inglês Morpurgo, de 74 anos, é mais conhecido por romances infantis como "Cavalo de Guerra" e foi premiado de 2003 a 2005.

Darcey Bussell, de 48 anos, é ex-primeira-bailarina do Royal Ballet e atualmente faz parte do juri do concurso de dança da BBC TV "Strictly Come Dancing".

G1