(Foto: Reprodução)

No começo da semana, uma "treta" envolvendo o novo clipe de Pabllo Vittar com o rapper Rico Dalasam fez o YouTube tirar do ar o clipe de "Todo dia", dividindo opinião dos fãs de ambos. A faixa, composta por Rico e interpretada pelos dois, não estava devolvendo ao autor os direitos autorais que lhe cabem por sua participação na música, que ele alega ter composto integralmente.

"Não consto no fonograma nem como autor nem como intérprete, o produtor DJ Gorky, do disco da Pabllo é que está ganhando os royalties. Ele deve ter achado que eu não ia dar falta", explica Rico, que entrou com uma notificação expondo a situação.

Já segundo a contranotificação emitida por Gorky, "foram cumpridas todas as suas obrigações de produtor musical, atribuindo os devidos créditos". Apesar dos boatos, Rico e Pabllo não se estranharam não. "Não tenho nada contra ela. Sempre nos demos bem, e a Pabllo não tem culpa de nada. O Gorky que criou esse problema. Apesar de sermos artistas gays, canto rap em outra linha, não temos tanta proximidade. Foi só um trabalho".

