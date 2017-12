Réveillon do litoral piauiense terá atrações locais e nacionais

Com o fim de ano chegando, as praias do litoral piauiense recebem um maior fluxo de turistas. A Secretaria de Turismo do Piauí (Setur), mais uma vez, realiza a programação do réveillon trazendo bandas regionais e nacionais que se apresentam nos dias 30 e 31 de dezembro, nas cidades de Parnaíba e Luís Correia.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira Júnior, que esteve na tarde de quarta-feira (20) na região litorânea, a festa já é aguardada por todos e medidas necessárias relacionadas à organização precisam ser tomadas. "Fizemos o planejamento com os demais órgãos, nos reunimos, como todos os anos acontece, para definir as ações. Estive no litoral e me reuni com os permissionários da orla, acompanhamos a limpeza e também a iluminação. Queremos que nosso turista brinde a chegada do novo ano com segurança e tranquilidade", disse o gestor.

Flávio Nogueira Júnior também esteve reunido com o presidente da Eletrobras Piauí, Arquelau Amorim, tratando sobre a iluminação central da Orla de Atalaia, onde foram retirados mais de 20 postes, causando transtornos e prejuízos para os turistas, permissionários, empresários e, consequentemente, para o Estado. “A ideia é que tenhamos a estrutura necessária para receber bem os turistas, que costumam aumentar nesse período em nosso litoral”, ressaltou o secretário.

Durante esse período do ano, as ações envolvem órgãos como Sesapi, Corpo de Bombeiros, Eletrobras, Agespisa, Detran, PRF e outros. As polícias Civil e Militar reforçarão a segurança no período de 28 a 7 de janeiro. Ao todo, 280 policiais extras reforçam a região e novamente o Centro Integrado de segurança será montado em Luís Correia, entre as praias de Atalaia e Coqueiro.

E a festa será comandada por grandes atrações. Nomes como Solange Almeida, Taty Girl, Beto Barbosa e outros, farão a alegria dos turistas em uma grande estrutura que será montada na Orla de Atalaia e em Parnaíba.

PIAWAII

No mesmo formato de grandes réveillons já tradicionalmente conhecidos, como Trancoso, São Miguel do Gostoso, Milagres, o Piawaii reúne em sua programação, durante seis dias, algumas das maiores labels party do país, no povoado de Barra Grande, em Cajueiro da Praia. O evento contará com o apoio e patrocínio da Secretaria de Turismo. “Barra Grande proporcionará uma experiência encantadora a todos os que ali estiverem. Em parceria com as estruturas locais e toda a comunidade, queremos deixar um legado para o vilarejo e proporcionar ações de sustentabilidade, preservando todas as características originais do local” comenta Letício Dantas, sócio da agência BLR, uma das organizadoras do evento.

A programação do Réveillon Piawaii inclui festas e ainda atividades esportivas durante o dia, como mergulho, kite surf, wake board, passeio de barco, stand up, treinos funcionais e programação de beach clubs.

Confira a programação completa:

30/12/3017

LUÍS CORREIA

Vale Night



Solange



Anderson Rodrigues



Farra da Gordinha



PARNAÍBA

Farra da Gordinha



Absoluthe



Solange



31/13/2017

LUIS CORREIA

Leo Cachorrão



Beto Barbosa



Zé orlando



Taty Girl



PARNAÍBA

Taty Girl



Waldo e Felipe



Forró na Veia



