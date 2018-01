Rei e Rainha do carnaval: Inscrições abertas até dia 12

Teresina começou a respirar o clima de carnaval. Com a chegada da folia de momo, a cidade se prepara também conhecer as novas majestades do Carnaval 2018. As inscrições para os títulos foram abertas pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e segue até essa semana em quatro categorias: tradicional, terceira idade, pessoa com deficiência e trans.

No ato das inscrições, os candidatos devem apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, número do celular ativo, número do PIS/ PASEP ou NIT, conta do Banco do Brasil e foto promocional.

As inscrições podem ser realizadas até dia 12 de janeiro para candidatos a rei e rainha tradicional e pessoa com deficiência e 14 de janeiro para Rainha Trans. Devido à grande procura de inscrições, na última semana já aconteceu a pré-seleção do Rei e Rainha da Terceira Idade.

De acordo com a coordenadora de Reis e Rainhas do Carnaval de Teresina, Vilma Moraes, mesmo com o período mais curto de inscrições, o interesse pelo evento é grande.

"Assim que começamos com as inscrições, tivemos muitas ligações para saber mais sobre os regulamentos, e temos muitas promessas de inscrições até o final do prazo", disse.

A escolha das majestades acontece no Teresina Shopping, em uma parceria realizada no decorrer de 2017 devido a ações realizadas na área cultural e ao fluxo de pessoas presentes no shopping. "Pelo shopping passam diversas pessoas, e a ideia reúne também a segurança e conforto oferecido pelo local", afirmou Luis Carlos Alves, presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.

A escolha do Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência acontece dia 17. No dia seguinte, dia 18, ocorre a final para Rei e Rainha da Terceira Idade. Já a Rainha Trans será escolhida dia 19 e o Rei e Rainha Tradicional no dia 20. Todas as seletivas são abertas ao público.

Da redação