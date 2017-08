PSG dobra contingente, e Neymar tem seguranças 24 horas por dia na França

O maior investimento da história do futebol mundial está vigiado 24 horas por dia por seguranças. Em seus primeiros dias como jogador do Paris Saint-Germain, Neymar tem sido acompanhado por profissionais cedidos pelo clube, que têm a missão de conter a agitação em torno do craque brasileiro. A informação é do jornal "Le Parisien".

"A mobilização é total ao redor dele, então [a iniciativa] é para que sua integração seja muito rápida", afirmou uma fonte do PSG ao jornal francês.

De acordo com a publicação francesa, o contingente de segurança do PSG foi dobrado em razão de Neymar. O "Le Parisien" diz que o atacante brasileiro tem circulado por Paris com um aparato "digno de um chefe de estado".

Foto C.Gavelle/PSG

Com Neymar, o PSG voltou aos treinos na última quarta-feira, já focando o compromisso do próximo domingo contra o Guingamp, válido pela segunda rodada do Campeonato Francês. O time da capital estreou na Ligue 1 no último sábado com vitória de 2 a 0 sobre o Amiens.

A expectativa do clube é que Neymar esteja em campo na partida do final de semana, mas o PSG terá que correr contra o tempo para regularizar a situação do brasileiro, contratado por 222 milhões de euros -valor da multa rescisória de seu contrato com o Barcelona.

Para contar com Neymar em campo contra o Guingamp, o PSG precisa esperar o trâmite de documentação que parte do Barcelona até a Federação Francesa, com passagem prevista no meio pela Real Federação Espanhola de Futebol.

Folhapress