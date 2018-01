Produtora de X-Men fala sobre possível crossover com os Vingadores

A produtora da franquia X-Men nos cinemas, Lauren Shuler Donner, falou que está aberta a fazer um crossover entre os mutantes e os Vingadores (via ComicBook).

"Claro, por que não? Olha, faltam 18 meses, vai saber. Para mim, Bob Iger [CEO da Disney] é um dos homens mais inteligentes dos Estados Unidos. Alan Horn [chefe do Walt Disney Studios] é um velho amigo e Kevin Feige [presidente do Marvel Studios] foi meu estagiário, assistente e, depois, produtor associado no primeiro X-Men. Kevin e eu começamos X-Men juntos. Então, se puder trabalhar com Kevin, estou feliz."



Foto: Marvel Comics/Reprodução

Após semanas de negociações e notícias, a The Walt Disney Company anunciou em dezembro a compra de algumas divisões da 21st Century Fox. No comunicado oficial, as empresas confirmam que o acordo inclui a Twentieth Century Fox Film, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000, os estúdios de TV, junto com os negócios internacionais de TV a cabo. O valor aproximado da negociação é de US$ 52.4 bilhões. A Disney afirma no texto que a compra possibilitará a criação de mais conteúdos, possivelmente para seu serviço de streaming, que tem lançamento previsto para 2019.

O novo filme da franquia X-Men é situado em 1992, dez anos após os eventos de X-Men: Apocalipse. Agora, Mística (Jennifer Lawrence), Fera (Nicholas Hoult), Tempestade (Alexandra Shipp), Noturno (Kodi Smit-McPhee) e Mercúrio (Evans Peters) são considerados heróis nacionais. Charles Xavier (McAvoy) consegue a capa da revista Time. Mas esse ego coloca a equipe em risco. Depois de serem despachados para uma missão no espaço, um raio solar atinge o X-Jato e esse aumento de energia desperta uma força maligna em Jean - a Fênix. O longa é parcialmente baseado nas HQs de Chris Claremont.

