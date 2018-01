Por influência de filme e série, vendas de fitas cassetes cresceram 74%

As vendas de fitas cassetes cresceram 74% em 2017, o melhor desempenho do formato desde 2012. De acordo com o Music Year-End Report for 2017, da Nielsen Media Research, foram vendidas cerca de 129 mil unidades, tendo destaque a trilha sonora de Guardiões da Galáxia.



Cena de Guardiões das Galaxias. foto: Reprodução/Disney

A Billboad aponta que o "Awesome Mix" da franquia da Marvel foi seguido pelo primeiro volume de Stranger Things, que também apela para a nostalgia do público.

Outros álbuns que foram bem no formato são The Eminem Show (2002), do Eminem; Nevermind (1991), do Nirvana; e Yeezus (2013), do Kanye West.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 estreou no dia 27 de abril no Brasil e já está disponível em Blu-ray. O terceiro filme, que também será dirigido por James Gunn, ainda não tem data de estreia definida. Já Stranger Things está com as duas temporadas disponíveis na Netflix.

Omelete