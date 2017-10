Polícia vai indiciar massoterapeuta por foto de Arlindo Cruz internado

A delegada titular da 6ª DP (Cidade Nova), Maria Aparecida Mallet, identificou o massoterapeuta de Arlindo Cruz, Ivan de Albuquerque, como o autor da foto do sambista internado. Na segunda-feira, a família do cantor registrou queixa na polícia ao ver a imagem circular nas redes e pediu punição a quem a fotografou e compartilhou na internet. Registros das câmeras de segurança e de entrada e saída do hospital tornaram a autoria da foto "nítida".

— Foi o massoterapeuta dele. Conseguimos, junto ao hospital, a filmagem. É nítido, é claro, inclusive o momento em que ele tira a selfie aparece na filmagem. Temos também o registro de entrada e saída do setor. Fica óbvio que é ele — destacou Maria Aparecida.

O sambista está na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, desde 17 de março, quando sofreu um AVC hemorrágico. Segundo a delegada, o massoterapeuta, identificado inicialmente como Ivan, vai ser indiciado pelo crime previsto no artigo 139 do Código Penal, que proíbe "difamar alguém ao atribuir fato ofensivo à sua reputação" A pena para a infração é de 6 meses a 1 ano de prisão. Ele era contratado pela família para um tratamento privado do artista e vai responder ao inquérito em liberdade porque não houve flagrante.

Uma câmera instalada dentro do quarto do cantor contribuiu para encontrar o autor da imagem. Segundo a delegada, além dos registros, o motorista da família de Arlindo Cruz flagrou o momento em que o massoterapeuta tirou a selfie. Ele entrou no quarto e desconfiou da atitude do profissional, que estava com o celular em mãos.

— Ele próprio confessou ao motorista da família, que perguntou o que ele estava fazendo. Disse que tirou uma fotografia e que só havia passado para a mãe e recomendado que ela não repassasse. O motorista também prestou depoimento. A materialidade e a autoria do crime estão fechadas — ressalta a delegada.

Filho do cantor, Arlindinho Cruz informou que ainda precisa conversar com os investigadores antes de emitir um posicionamento oficial a respeito da apuração policial.

A família do sambista, incomodada com a exposição do cantor, foi até a 6ª DP (Cidade Nova) e acionou os policiais para descobrir a autoria e evitar o compartilhamento por parte de internautas.

— A gente quer descobrir a verdade e quer que o culpado pague juridicamente. Causou uma tristeza para muitas pessoas, algumas ficaram assustadas, alguns comentários maldosos. Quem postou, quem repostou a foto, disseminou algo ruim, que causou revolta. Eu estou em um processo de luta pelo nome da nossa família. Nós estamos nesse processo de manter vivo o nosso ídolo — explicou Arlindinho sobre o apelo de justiça na terça-feira.

