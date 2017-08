'Planeta dos macacos: A guerra' estreia em primeiro nas bilheterias do Brasil

laneta dos macacos: A guerra" conseguiu R$ 13,7 milhões em seu fim de semana de estreia para ficar com a primeira colocação das bilheterias brasileiras. Dirigido por Matt Reeves e estrelado por Andy Serkis como o líder primata Cesar, o filme estreou na última quinta-feira (3).

Com isso, o terceiro longa da trilogia símia arrecadou mais de R$ 10 milhões que o segundo colocado, "Transformers: O último cavaleiro". O novo longa da franquia dirigida por Michael Bay fechou seu terceiro fim de semana de exibição no país com mais R$ 3,7 milhões, e já soma R$ 37 milhões.



"Meu malvado favorito 3" fechou o top 3 nacional, mesmo em sua sexta semana de exibição. A animação conseguiu outros R$ 2,7 milhões e chegou a R$ 120,7 milhões nas bilheterias brasileiras.

"Dunkirk", também com R$ 2,7 milhões, e "Homem-Aranha: De volta ao lar", com R$ 2,6 mlhões, completam o top 5. "O filme da minha vida", novo projeto de Selton Mello como diretor, estreou na 8ª colocação, com R$ 1,2 milhão.

G1