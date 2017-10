'Pensamos a semana toda', diz Nicolas Prattes sobre beijão ao vivo em bailarina

Os participantes da "Dança dos Famosos 2017" estão dando o sangue para chegar ao primeiro lugar da competição. Prova disso rolou neste domingo (15), quando Nicolas Prattes encerrou sua performance no " Domingão do Faustão " com um mega beijo de língua na bailarina Mayara Araújo.





Ao estilo country, Nicolas e Mayara finalizaram a coreografia com um beijo. Foto: Reprodução/ Globo

Ao site da Globo, depois de sua apresentação, Nicolas garantiu que o clima rolou no palco. "A gente ficou a semana toda pensando no beijo. Mas a gente deixou em aberto. Se a gente sentir que tem que rolar, vai rolar. Quando terminou, a plateia gritando e o som.. Aí...", contou o ator, que já está reservado para uma futura novela das 19h do Plim-Plim.

E a decisão de ousar deu certo pro casal. Afinal, a dupla fechou a noite no segundo lugar do ranking, com 49 pontos. Já com 49,5, a primeira colocação é de Lucas Veloso e Nathália Melo . Quem não aproveitou o country para subir ao pódio foram Raul Gazolla e Thiago Pereira , que acabaram indo parar na repescagem da "Dança".

No Twitter, vários admiradores de Nicolas repercutiram a ousadia. Alguns, curtiram a ideia. Mas, em sua maioria, a galera ficou mesmo é com o maior ciúme da dançarina!



Terra