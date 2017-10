A direção da TV Globo tem estudado a possibilidade de Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi, fazer uma participação especial nos últimos capítulos de "A Força do Querer" – trama das 21h. Porém, a novidade dividiu opiniões nos bastidores da novela.



Fabiana Escobar inspirou Gloria Perez a criar a personagem Bibi. Foto: Reprodução/Tv Globo



Segundo o colunista Flávio Ricco, grande parte do elenco e produtores acreditam que a presença da mulher no folhetim pode ser vista pelo público como apologia ao crime. A ideia de convidar a Perigosa da vida real - que inspirou a personagem de Juliana Paes - partiu da própria autora Glória Perez e tem sido estudada sofre forte sigilo.

Vale lembrar que "A Força do Querer" chega ao fim no dia 20 de outubro e será substituída pela trama "O Outro Lado do Paraíso".

Terra