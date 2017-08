Paródia de 'Sua Cara' tem mais de 4 mi de views em menos de 24h

O humorista piauiense Whinderson Nunes, lançou na noite desta quarta (02) a parodia ‘Na sua cara’, referente a música ‘Sua Cara’ da cantora Anita com Pabllo Vittar. Antes do lançamento do clipe oficial da cantora, o humorista anunciou em suas redes sociais que estaria fazendo uma parodia da música.



Post feito por Whindersson anunciando a paródia, a divulgação foi feita na mesma semana que Anitta divulgou a foto do clipe oficial.

Na manhã desta quinta, o vídeo já tinha mais de 4 milhões de visualizações no Youtube, e mais de 2.600 compartilhamentos no Facebook. A paródia conta a história de uma filha que não sabe onde colocou suas coisas, e quando sua mãe chega no quarto, logo encontra o que estava sendo procurado e ameaça ‘esfregar na cara da filha'.



Cena do vídeo disponível no canal do Whindersson. Fonte: Youtube

O humorista é conhecido por fazer piadas em relação a acontecimentos do cotidiano da sua família, que na maioria dos casos acaba gerando identificação do público, por abranger a maioria dos brasileiros.

A paródia conta a participação do humorista cearense, Kaio Oliveira, que no clipe atua como a filha. E com o humorista pernambucano, Gabriel Oliveira, que representa o Pai. Whinderson ficou com o papel principal, a mãe.

Da Redação