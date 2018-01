Paris Hilton quer se casar várias vezes ao redor do mundo

A socialite Paris Hilton, 36, e o noivo Chris Zylka, 32, pretendem fazer três casamentos. Mas nada de básico: uma festa em cada lugar do mundo.

O casal noivou no dia 2 de janeiro, quando o ator surpreendeu a modelo enquanto esquiavam em Aspen, no colorado. Em uma entrevista ao programa americano "Extra TV", Hilton disse que a cerimônia de casamento aconteceria "em breve" e comentou seus planos ambiciosos.

"No meu 21º aniversário eu fiz cinco festas. Então talvez para o meu casamento eu faça uma festa europeia, outra americana e uma para todas as pessoas ao redor do mundo".

De fato, a socialite tem se mostrado ansiosa com o casamento. Em suas redes sociais, Hilton posta fotos constantemente ao lado do noivo e exibe sempre que pode seu anel de noivado, que custou cerca de U$ 2 milhões (R$ 6,4 milhões).

