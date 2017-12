Pabllo Vittar ganha convite para ser jurada de reality internacional

Pabllo Vittar vai ter um 2018 agitado! Vencedora do prêmio "Melhores do Ano", do "Domingão do Faustão", a cantora foi convidada para participar como um dos jurados do "RuPaul Drag Race", reality de drag queens que ganhou fama mundial. Segundo a coluna "Zapping", do jornal "Agora São Paulo", Pabllo - alvo de brincadeiras na web por sua altura ao cantar com Simone e Simaria - e sua produção preferiram manter em sigilo a novidade. As gravações da 11ª temporada da atração vão acontecer segundo trimestre de 2018. A artista, no entanto, embarca em abril para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar seu novo álbum.



Foto: Reprodução/Instagram

Ataques de haters não incomodam Pabllo: 'Não quero isso para mim'

Alvo de "histórias fantasiosas", como definiu boatos sobre sua carreira, na web, Pabllo contou que não se incomoda com os comentários maldosos que lê em suas redes sociais. "Ai, eu amo muito a internet e ela aproxima os fãs da gente. Então, a minha energia é para eles, para os comentários bons. Quando você abre seu coração para negatividade, você está atraindo e eu não quero isso para mim. Gosto de estar com meus fãs e respondendo eles sempre na paz. Não perco minha energia com negatividade", garantiu a maranhense, cuja parte favorita do corpo são as pernas.

Cantora planeja Ano Novo sem calcinha: 'Para dar boa sorte'

Depois de uma resposta de Anitta a uma fã - na qual a dona do hit "Vai Malandra" explicou que havia dado às boas vindas a 2017 sem calcinha por estar de meia-calça no palco - fazer sucesso na web, Pabllo contou que quer seguir o exemplo da amiga no Réveillon 2018. "Estava pensando nisso hoje! Esses dias fui gravar um clipe com o Lucas Lucco na praia (os dois gravaram o hit "Paraíso") e a roupa era muito justa. E, gente, eu tive que esconder o menino com uma fita! E estou pensando em usar essa fita e passar sem calcinha também, para dar boa sorte e começar o ano trabalhando muito", disse, em tom bem-humorado, a artista, que dispensou cerveja de sua dieta há dois anos para manter a silhueta em dia.

