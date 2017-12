Pabllo Vittar diz que vai repetir 'superstição' de Anitta para o Ano-Novo

A cantora Pabllo Vittar, 23, afirmou na noite desta quinta (28), durante sua participação no Festival Virada Salvador, na orla da Boca do Rio, que vai passar o Ano-Novo sem calcinha, em alusão a uma declaração de Anitta.

A funkeira havia afirmado que passou a última virada do ano assim e teve sucesso absoluto em 2017. "Eu passei sem calcinha por causa da roupa do show. Mas não adianta só virar o ano que nem eu, tem que trabalhar feito louca pra se dar bem no meio dessa crise", escreveu Anitta, em sua conta no Twitter.

Com um micro collant preto e uma cabeleira platinada, Pabllo Vittar agitou o público na primeira noite do evento de Réveillon em Salvador. "Hoje eu vou pro samba, eu vou me jogar", disse a drag queen, ao cantar um dos seus hits "K.O."



Cantora agitou a primeira noite do evento de Réveillon em Salvador (Foto: Reprodução/Instagram)

"Hoje vocês têm uma drag queen cantando pra vocês. Quem diz que representatividade não significa nada está muito enganado. Hoje, quem me vê no palco, e com certeza já passou por muito do que eu passei, pode dizer 'é possível sim, eu também posso.'"

A cantora também comentou sobre os boatos de ter recebido R$ 5 milhões da Lei Rouanet. "Amo muito a internet, sobre como aproxima os fãs da gente. Então a minha energia é para os comentários bons. Quando abrimos o coração para negatividade, atraímos isso."

Pabllo Vittar também afirmou que está com vários projetos para 2018, como a gravação do segundo álbum nos Estados Unidos e sobre novas parcerias internacionais.

"Vou em março para Los Angeles para gravar meu segundo álbum no estúdio e têm outros projetos de um EP que não posso falar muito. São parcerias internacionais incríveis, com pessoas que amo. Os fãs brasileiros podem esperar porque vai ter algo novo, muita música nova", garantiu.

Folhapress