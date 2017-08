Pabllo Vittar conta o motivo de não ter optado por nome feminino

Pabllo Vittar esteve, na manhã desta quarta-feira, no programa “Encontro com Fátima Bernardes” e levou os internautas à loucura. No Twitter, o nome da drag queen foi o assunto mais comentado da rede social no Brasil e o segundo mais comentado do mundo. No programa, a cantora conversou com a apresentadora sobre o sucesso na carreira — ela estava na atração para lançar “Decote” com Preta Gil — e sobre a vida pessoal:

“Bom dia, Vittarlovers! Bom dia montadas da minha nação! Eu nunca senti necessidade de optar por um nome feminino porque, quando eu decidi fazer drag, eu queria passar verdade através da minha arte, da minha música música, através do que eu acho que sou eu. Pabllo me representa de uma forma que você não tem noção. Se eu tivesse um nome feminino não sei se ia passar tanta verdade. E não gosto de me trancar numa caixa. Gosto de ser afeminado, gosto de ser isso aqui, gosto de sair na rua às vezes usando boné. Gosto de ser o que eu sou”.



A cantora também apresentou músicas que estão na boca dos fãs como “Sua cara”, fruto de uma parceria com Anitta e Major Lazer, e “K.O”. Entre alguns versos da música, a artista levantou a bandeira contra o preconceito e brincou ao perceber que Fátima Bernardes sabia de cor a letra da música: "Estou chocada que a Fátima sabe cantar".

No programa, a cantora também recebeu uma homenagem do cantor Daniel, que anos antes havia feito uma avaliação do talento da artista. Na internet, os seguidores comentaram a performance da cantora.



Extra