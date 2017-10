Em passagem pelo Piauí, a cantora sertaneja Paula Fernandes passou por um contratempo, na tarde deste domingo (15), na cidade de Campo Maior, a cerca de 85 km de Teresina. Isso porque o ônibus no qual a cantora e sua equipe viajavam quebrou na BR 343, nas proximidades de Campo Maior, e os integrantes da banda tiveram que empurrar o veículo. A cantora se apresentou em um festival na cidade, durante a noite deste sábado (14).



Cantora se apresentou em festival na cidade de Campo Maior. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo debaixo do calor escaldante, em pleno B-R-O-Bró, Paula Fernandes não perdeu o bom humor e chegou a postar vídeos do ocorrido em suas redes sociais, mostrando o sufoco da equipe para fazer o ônibus funcionar. “A situação aqui é complicada. Na verdade, o ônibus pifou e a equipe inteira está tentando empurrar o ônibus para ver se pega no tranco”, relatou a cantora. Em um dos registros, a cantora brinca que está pedindo carona aos caminhões que passavam pela rodovia.



Ônibus quebra e cantora Paula Fernandes pede carona em estrada no Piauí. (Reprodução/Instagram)

Durante o breve período em que passou na beira da estrada, vários fãs pararam para tirar fotos com a cantora e outros chegaram a oferecer carona. Após várias tentativas sem sucesso de fazer o ônibus funcionar, a cantora, que estava a caminho do aeroporto de Teresina, conseguir chegar à capital em outro veículo. No entanto, toda a bagagem ficou presa no bagageiro do ônibus. Parte da equipe também ficou à espera de outros veículos para vir à capital.

Nathalia Amaral