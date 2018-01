Novela: Clara quer revelar o segredo de Samuel

Nesta sexta (12) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Duda (Gloria Pires) termina sua conversa com Patrick. Samuel (Eriberto Leão) tenta fazer um acordo com Suzy (Ellen Roche), mas ela o abandona. Renato (Rafael Cardoso) se insinua para Clara (Bianca Bin). Gael (Sergio Guizé) vê Renato deixar a casa de Clara e vai ao encontro de Aura. Clara conversa com Patrick sobre Renato.

Sophia (Marieta Severo) pede para Gael aproximar Aura de Clara para que ela seja sua espiã. Gael diz que não fará isso. Lívia (Grazi Massafera) descobre que Mariano é garimpeiro. Leandra avisa aos garimpeiros da reabertura do bordel. Amaro leva um presente para Estela (Juliana Caldas), e Juvenal fica enciumado. Mercedes (Fernanda Montenegro) revela a Josafá (Lima Duarte) o motivo de sua tristeza. Gael pede a ajuda de Mercedes.

Nádia (Eliane Giardini) diz a Diego que marcou um jantar com a família de Melissa para tratar do casamento. Bruno (Caio Paduan) cobra de Gustavo o advogado para pedir o divórcio e Raquel (Erika Januza) desconfia. O promotor do caso de Duda aparece para assistir ao depoimento na delegacia. Adriana consegue fazer com que Duda se alimente. Clara convence Suzy a revelar o segredo de Samuel.

