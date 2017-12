O Justiceiro: Série estrelada por Jon Bernthal é renovada para 2ª temporada

"O Frank estava só começando." Foi assim que a Netflix anunciou a renovação de O Justiceiro para uma segunda temporada. O anti-herói da Marvel, que apareceu pela primeira vez na segunda temporada de Demolidor antes de ganhar sua própria série, é vivido por Jon Bernthal, conhecido pelo papel de Shane em The Walking Dead.

A Netflix ainda não definiu a data de estreia da nova temporada de Punisher, mas é provável que não chegue antes de 2019. Para o ano que vem, a companhia já tem previstos os lançamentos de Jessica Jones (segunda temporada), Demolidor (terceira) e Luke Cage (segunda).



Partes do teaser de divulgação da segunda temporada de O Justiceiro. Foto: Reprodução/Netflix

Em ‘Justiceiro‘, Frank Castle é um ex-militar assombrado e caçado após o assassinato de sua família. Tentando superar o trauma, ele se transforma em um vigilante, que busca combater a criminalidade em Nova York e atende pelo nome de “Justiceiro”. A primeira temporada do spin-off terá 13 episódios.



Dividindo opiniões, a produção conquistou 62% de aprovação no site Rotten Tomatoes e embora seja elogiada por uma parte da crítica especializada, está sendo criticada por seu ritmo lento e arrastado, que apontam um mal desenvolvimento da trama. E se você ainda não assistiu a série ou se já viu e quer saber quais são seus pontos fortes e fracos – segundo os principais veículos de cinema internacionais -, confira as principais avaliações:

“Enquanto ‘John Wick‘ inventou o super herói, esculpiu seu universo e detalhou sua missão inteiramente em ritmados e acertados 90 minutos, ‘O Justiceiro’ possui a ascensão de 11 horas para fazer a mesma coisa só que com muita frequência é pesado e arrastado”. – Sophie Gilbert, The Atlantic





A primeira temporada estreou dia 17 de novembro, com 13 episódios. Foto: Reprodução/Netflix



“Embaixo da rudeza olímpica de ‘O Justiceiro’, murmura um carisma de baixa voltagem, o qual o público abençoado com o super poder de extrema paciência pode vir a apreciar”. – Ed Power, Daily Telegraph (UK)

“‘O Justiceiro’ não possui muito tempo para ser substancial. Ao mesmo tempo que é muito, não é o suficiente”. – Allison Shoemaker, RogerEbert.com

“Como uma narrativa sobre veterano tentando encontrar o seu lugar no mundo, ‘O Justiceiro’ tem algo a dizer. Mas poderia ter sido bem mais curta e seu lugar no universo da Marvel parece ser no máximo tangencial”. – Liz Shannon Miller, indieWire

“Muitos se identificarão com o obscuro anseio de Frank Castle de machucar pessoas por medo ou por um ambiente injusto que talvez já tem os machucado. Mas essas pessoas não compreenderão muito sobre essa nova guerra míope de ‘O Justiceiro’ contra o crime”. – Simon Abrams, Vanity Fair

“O show cresce pelas fortes atuações de Bernthal e pelo elenco coadjuvante. Sua abordagem sem medo de atacar temas policiais nem sempre funciona, mas é uma admirável tentativa”. – David Griffin, IGN Movies

Cine Pop