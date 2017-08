Núbia Óliiver está revoltadíssima desde que descobriu um perfil falso se passando por ela na internet. A modelo e ex-Casa dos Artistas diz ser vítima de uma pessoa mal intencionada, que criou uma página no Facebook e garante ser ela.

"Estou tendo muita dor de cabeça há quase um ano com um perfil no Facebook que é falso! Um verdadeiro tormento! Uma falsa Nubia Oliiver" se passando por mim", acusa.

Ela alega que já fez a denúncia ao Facebook, mas reclama que até agora nenhuma medida foi tomada. Núbia diz que seu problema com o perfil fake vai além do campo virtual.

"Ela entra em contato com pessoas da minha rede social tentando fechar até permuta e ainda envia vídeos impróprios, obscenos. Já tentei denunciar e escrevi para o Facebook, mas eu preciso alertar isso! As pessoas não prestam atenção na grafia do meu nome que é Núbia Oliiver (com dois i) e o dela está o Oliiver (com dois l)", explica.

A modelo afirma que está assustada e desabafou: "Pelo que sei algumas pessoas chegaram até entrar em contato achando que sou eu! Já denunciei mas nada acontece, estou apavorada! Preciso alertar sobre esse perfil falso para que as pessoas fiquem atentas e não caiam em ciladas, ainda mais com alguém se passando por mim. Um horror essa história".

