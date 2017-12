Novos Titãs | Brenton Thwaites é o Robin na primeira imagem da série de TV

A série Novos Titãs ganhou sua primeira imagem, que mostra Brenton Thwaites como o Robin. Além da foto oficial, o ator divulgou duas novas imagens em seu Instagram, que mostram alguns detalhes do uniforme. A roupa é assinada pela conhecida designer de figurinos Laura Jean Shannon, que trabalhou recentemente em Jumanji: Bem-Vindo à Selva e Mogli - O Menino Lobo.





Brenton Thwaites é anunciado como Robin da série, e divulga uniforme oficial. Foto: Reprodução



Titans é parte de uma iniciativa da DC chamada DC Digital, que será uma plataforma de streaming "pensada com interação e imersão dos fãs em mente e englobando quadrinhos e séries de TV". Mais detalhes sobre o serviço são desconhecidos até o momento.

O programa, previsto para estrear em 2018, é de autoria de Greg Berlanti, produtor de Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, e também terá Akiva Goldsman (Uma Mente Brilhante, Star Trek: Discovery) e Geoff Johns na equipe de roteiristas dos 13 episódios. Brad Anderson (Fringe, The Wire) dirigirá o piloto.

Omelete