Novo 'Homens de Preto' ganha data de lançamento

O quarto filme da franquia ‘Homens de Preto’ será lançado nos Estados Unidos dia 17 de maio de 2019. A novidade foi revelada pelos estúdios Sony, responsáveis pela série. No entanto, apesar de ambientado no mesmo universo dos três filmes prévios, a produção não contará com o retorno dos atores Will Smith e Tommy Lee Jones.



MIB - Homens de Preto 3. Foto: Divulgação



Segundo o comunicado enviado pela Sony à imprensa, o longa será protagonizado por uma nova geração de agentes da organização MIB, voltada para a proteção da Terra de alienígenas ilegais e perigosos instalados no planeta. O longa ainda não tem título e o roteiro está sendo desenvolvido pelos escritores Matt Holloway e Art Marcum, responsáveis pelo primeiro ‘Homem de Ferro’ (2008).

Ainda segundo os produtores, a ideia é que o filme marque um reinício para a franquia. Algo semelhante a o que ‘Jurassic World’ (2015) fez com a série ‘Jurassic Park’ de Steven Spielberg.



Revista Monet