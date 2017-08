Novo hit latino se torna concorrente de 'Despacito' em views no Youtube

Se você não aguenta mais ouvir o "Despacito", pode ficar tranquilo que em breve outra música latina vai grudar na sua cabeça. "Mi Gente" --do cantor colombiano J. Balvin em parceria com o DJ francês Willy William-- é forte candidata a tomar o posto do hit porto-riquenho.

Lançada há 1 mês e meio, ela já passou o "Despacito" no ranking mundial de mais tocadas no Spotify e o seu clipe caminha com mais rapidez rumo ao 1º bilhão de visualizações no YouTube.

Há uma semana "Mi Gente" aparece no topo do ranking global da distribuidora de música digital, jogando "Despacito" para a segunda posição entre as 50 mais tocadas.

O DJ e produtor francês Willy William no clipe de "Mi Gente" (Foto: Reprodução)

O hit de J. Balvin e Willy William já é reproduzido cerca de 600 mil vezes a mais por dia do que o seu principal concorrente. Antes da sua primeira queda, a música de Luis Fonsi e Daddy Yankee acumulava incríveis 14 semanas no topo da lista das mais tocadas no mundo do Spotify.

No YouTube, o clipe de "Mi Gente" está no ar há 40 dias acumula quase 330 milhões de visualizações até agora. Se manter a média, deve atingir seu primeiro bilhão com os mesmos quatro meses que levou "Despacito" ou até antes, já que em países como o Brasil a música ainda não alcançou o topo de sua popularidade.

Igual? Nem tanto

Mas nem tudo é semelhante entre "Mi Gente" e "Despacito". As letras, por exemplo, são bastante diferentes. Nada sexualizada, "Mi Gente" é uma ode ao ritmo reggaeton, à mistura de povos e às festas latinas. "Todo meu povo se mexe. Veja como o ritmo os contagia. Eu faço música para entreter. O mundo nos quer e me quer", resume J. Balvin.

Já Fonsi e Daddy Yankee cantam detalhadamente todo o processo de conquistar uma mulher da pista de dança até a cama. "Passinho a passinho, devagar, devagarinho. Vamos nos pegando, pouquinho a pouquinho. Até provocar seus gritos. E te fazer esquecer seu sobrenome", é um dos trechos mais famosos da porto-riquenha "Despacito", mantendo a tradição da sensualidade escancarada do reggaeton.

Feat. de sucesso

Se Luis Fonsi escolheu seu conterrâneo Daddy Yankee para rimar "pasito a pasito, suave suavecito", o colombiano J. Balvin apostou no experiente DJ e produtor francês Willy William para adicionar uma batida eletrônica e extremamente viciante ao seu reggaeton. Sendo assim, "Despacito" gruda por sua letra cheia de rimas enquanto "Mi Gente" conquista na batida.





J. Balvin, inclusive, foi o primeiro artista internacional a acreditar em Anitta. A brasileira foi convidada para cantar trechos em português da música "Ginza", no que seria a primeira parceria internacional da carreira dela. Com 18,2 milhões de seguidores no Instagram, o cantor e compositor colombiano é também o produtor de música mais assistido do Insta Stories, segundo dados divulgados pelo próprio aplicativo.

Famosinho no clipe

A miss universo Zuleyka Rivera (ela ganhou o título em 2006) protagoniza o clipe de "Despacito" junto com os cantores e até troca carícias com Fonsi no final do vídeo. Em "Mi Gente", quem brilha é o playboy italiano Gianlucca Vacchi, celebridade da internet que acumula 11 milhões de seguidores só no Instagram.

O empresário italiano começou a chamar a atenção ao publicar vídeos curtos de dancinhas e é justamente este talento que ele mostra no clipe de "Mi Gente". Curiosamente, Vacchi compartilhou uma foto com Luis Fonsi em suas redes sociais, provando que a rivalidade entre os reggaetons fica mesmo só nos números.

