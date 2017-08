Tempo de Amar, a próxima novela das 6, de Alcides Nogueira, promete levar muito romance aos telespectadores. Na pele de Inácio Ramos, Bruno Cabrerizo, o protagonista da trama, está fazendo sua estreia na TV brasileira. O bonitão, de 28 anos, que já foi jogador de futebol e modelo, iniciou sua carreira artística na Europa.



Bruno Cabrerizo é o protagonista de "Tempo de Amar" (Foto: Reprodução/Instagram)

“Eu fui embora do país porque eu queria respirar novos ares. Não tentei a vida aqui como artista. Joguei no Flamengo e no Botafogo, como zagueiro. Mas não cheguei ao titular. Fui modelo na Europa para poder pagar a minha formação de ator. Eu falo italiano fluente, e é a minha segunda língua. Lá, eu tive um casal de filhos, Gaia, de 7 anos, e Elia, de 4. Moram na Itália. Minha ex-mulher não é do meio”, pondera o ator, sem querer dar mais detalhes da vida pessoal.

Além do mundo da moda e do esporte, Bruno também teve que exercer outras profissões para conseguir pagar seus estudos no exterior. “Eu fiz muitas outras coisas, eu fui garçom, motorista, trabalhei em contabilidade, na frente do computador. Até eu decidir que com a moda eu tinha mais tempo livre, ganhava mais e conseguia fazer minha formação como ator com mais calma”, explica.

Quando ainda trabalhava como modelo em Milão, o galã foi convidado para participar de um programa de televisão. “Eu fui pego para fazer a ‘Dança com as Estrelas’ na Itália quando era modelo. Eu estava em processo de formação como ator, mas eu ainda trabalhava como modelo. Eu trabalhava muito com modelo. A partir daí que a minha vida deu boom e tudo aconteceu. Eu fiquei em terceiro lugar. Depois, eu fui fazendo pequenas participações e trabalhos e fui crescendo como artista. Até pintar a oportunidade em Portugal”, conta.

Em solo português, Bruno teve sua primeira oportunidade de atuar. “Portugal eu já fui como ator. Fiquei quase três anos lá. Fiz duas novelas, fiz a ‘Dança com as Estrelas’ também e fiquei em segundo lugar. Estou melhorando. Mas continuo dançando super mal”, brinca ele, que ficou emocionado ao receber o convite para o folhetim brasileiro por meio de uma mensagem privada em uma rede social.

“Ouvir o Jayme Monjardim virar e dizer isso é verdade, me emociona. Eu choro até com comercial, imagina uma situação desta para mim. É claro que voltar ao seu país de origem tem o seu efeito. Eu passei por muita coisa. Cada um tem a sua própria história. Claro que passa um filme na minha cabeça. Eu tinha uma vida completamente diferente. Eu tinha um sonho, fui atrás, me preparei, me formei, e hoje, eu estou aqui. É bonito. Não é porque é a minha história. Se fosse de qualquer outra pessoa eu ficaria emocionado”, comemora.

Quem