Novo filme de 007 ganha data de lançamento

Mesmo sem um diretor, sem a informação de qual estúdio irá ser responsável pelos direitos da franquia ou mesmo poder afirmar se Daniel Craig vai continuar no papel, o filme do agente secreto mais famoso do mundo recebeu uma data de lançamento.

A conta oficial no Twitter dos filmes de 007 publicou há algumas poucas horas a informação que o próximo filme de James Bond já tem uma data de lançamento. De acordo com a publicação, “James Bond irá retornar aos cinemas americanos em 8 de Novembro de 2019 com um tradicional lançamento antecipado para o Reino Unido e o resto do mundo.”



Banner de divulgação do filme. Ator principal ainda não foi escolhido.

