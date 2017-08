Novo clipe de Demi Lovato vira assunto mais comentado na Web

Após dois anos, Demi Lovato quebrou o hiato e, no último dia 11, lançou seu single Sorry Not Sorry. Já, nesta quarta (19), o clipe da música “quebrou” a internet e, com apenas algumas horas no ar, conquistou mais de 3 milhões de visualizações no Youtube.

Os fãs da cantora estavam ansiosos para essa estreia e vinham “sofrendo” com os trailer e fotos do vídeo liberadas pela diva pop. Finalmente, a espera acabou e todos ficaram chocados com o “curta musical’, que, claro, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, com a hashtag WatchSorryNotsorry.



Os Lovatics “surtaram” com a festa mostrada no clipe e com a beleza da norte-americana, que esbanjou sensualidade durante as cenas. Além disso, a gata mostrou que estava realmente se divertindo ao lado dos amigos e de outros famosos como Paris Hilton, Wiz Khalifa e Jamie Foxx.



Os comentários dos internautas renderam muitos memes, elogios e comparações com sua última fase - marcada pelo álbum Confident. Colocaram até a Gretchen para dançar o hit.





Alguns do vários comentários no twitter após o lançamento do clipe. Foto: twitter

Terra