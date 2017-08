Novo clipe de Anitta e Pabllo Vittar foi gravado sob um sol de 47º

Nós estamos ansiosas para o lançamento do clipe "Sua Cara", do Major Lazer em parceria com Anitta e Pabllo Vittar. Enquanto isso, mostramos para vocês alguns cliques especiais dos bastidores da gravação, que rolou no deserto do Saara, no Marrocos, sob um sol de 47°C.

A produção ficou por conta de Felipe Tadeu, da Mangaba Produções -- ele levou 45 pessoas para o local. "Já trabalhamos com algumas adversidades, como um shooting no Canadá a -16°C, mas sem dúvida produzir um clipe no meio do Saara foi uma experiência única e uma das mais intensas que já vivi", disse o empresário.

"Sua Cara" será lançado no domingo, 30, com uma festa de arromba no Rio de Janeiro!

Glamour