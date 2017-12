Nova versão de 'Sabrina, a aprendiz feiticeira', é encomendada pela Netflix

O reboot da série de TV Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira foi oficializado, porém será produzido e transmitido pela Netflix ao invés da CW. A informação é do Deadline. Inicialmente pensado como um derivado de Riverdale, a série sem título já tem duas temporadas, de 20 episódios cada, garantidos. A trama será baseada na HQ The Chilling Adventures of Sabrina, publicada nos EUA em 2015 sob o selo de terror Archie Horror. Melissa Joan Hart, que viveu a protagonista no seriado de 1996, acredita que o tom será "mais sombrio" e "no estilo de Buffy: A Caçadora de Vampiros".



No Brasil a série foi exibida pelos canais Nickelodeon, Rede Globo, Rede Record, TV Guaíba, e a versão de desenho animado pelo SBT.Foto: reprodução

Segundo o Hollywood Reporter, o novo programa é descrita "aos moldes de O Bebê de Rosemary e O Exorcista" e deve acompanhar o amadurecimento da bruxa, tentando conciliar seu lado místico com o humano enquanto protege sua família e o mundo das forças do mal que a ameaçam.

A produção ficará com a mesma equipe de Riverdale: Roberto Aguirre-Sacasa como roteirista e Lee Toland Krieger na direção, com a Berlanti Productions e a Warner Bros. TV envolvidas. De qualquer forma, um crossover com a adaptação da Turma do Archie não está nos planos. A equipe de roteiristas começará a escrever o seriado a partir da próxima segunda (4), e as gravações acontecerão entre fevereiro e junho de 2018. A segunda temporada será rodada logo em seguida, de junho até outubro.

Ainda não há menção sobre elenco, previsão de estreia ou emissora no Brasil para o reboot de Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira.

Omelete