Normani, do Fifth Harmony, passa mal e não participa de encontro com fãs

Normani, do Fifth Harmony, passou mal nesta segunda-feira (2) e não participou do Meet&Greet que estava agendado na Argentina. O grupo se encontrou com os fãs antes da apresentação realizada de noite no Luna Park.



Fifth Harmony se apresentam durante o VMA 2017 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)



“Perdão, Argentina, por não estar no ‘Meet and Greet’. Estou em um hospital neste momento porque não estou me sentindo bem. Meu coração está com vocês e farei tudo o que eu posso para cantar esta noite. Amo vocês de todo meu coração”, afirmou a cantora, que se apresentou com o grupo no estádio.

Nesta terça-feira (3), o grupo participa de um evento de uma marca de roupas, em São Paulo. Já na quarta-feira (4), as meninas se apresentam em Belo Horizonte, retornando para a capital paulista para se apresentar no Villa Mix Festival, no sábado (7).

